Tartu tervishoiukõrgkooli üliõpilane Andrus Kuusk teadis varakult, et tema koht on meditsiinis. Ta mäletab 12. kooliaasta sügisest seda, kuidas matemaatikaõpetaja nende klassi ees uuris: kel on tulevikuplaanid valmis. Andrus Kuusk ajas käe püsti, oli üks vähestest, kes seda tegi, ning ütles, et tema tahab õeks.