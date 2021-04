Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Tartumaal 440,3 ning Tartu linnas on sama näitaja 415,09. Tartumaal on vaktsiini saanud 31 247 inimest, mis moodustab 20,38 protsenti kogu maakonna elanikest. Tartu ülikooli kliinikumis on haiglaravil 72 Covid-19 patsienti, neist 21 vajavad intensiivravi.