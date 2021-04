Telefon on tänapäeval käes lastelgi. Mis on aga teletaip ja telefaks?

Telefaks on aparaat, mis edastab telefonikanalis paberdokumendi täpse kujutise. Teletaip on elektromehaaniline seade, millega saadetakse tekstisõnumeid. Inimesed ei tea tänapäeval suurt midagi ka raadio­translatsioonivõrgust. Igas talus ja korteris oli seinal väike valjuhääldi, mida kutsuti krapiks. See teenis ka tsiviilkaitse huve, kui oli vaja tsirkulaarseid teateid edastada.