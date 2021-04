Ta lisas, et vaktsineerimas käinud inimesed on olnud koroonaviiruse vastu vaktsineerimisest väga huvitatud ning motiveeritud seda tegema. Vaktsineerimismeeskonna nimel paneb Teder inimestele südamele, et vaktsineerimine on väga oluline, et kaitsta ennast ja oma lähedasi raske haiguse raskekujulise põdemise eest. «Nagu teame, on Covid-19 raske, pika ja keerulise kuluga haigus,» lisas ta.