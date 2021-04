Pildid ⟩ Raeplatsil algas uisuväljaku aluse liiva äravedu

Liiva äravedu algas sel nädalal, sest varem oli liiv platsil nii külmunud, et seda polnud võimalik minema vedada. Ka praegu käivad liiva äraveo tööd jupphaaval sest, kohati on liiv veel praegugi läbi külmanud.

Kokku oli raeplatsi uisuväljaku all 800 tonni liiva. Et väljaku ehitas AS Giga, siis läheb ka liiv Giga platsile tagasi.