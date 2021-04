Kliinikum ootab sel nädalavahetusel vaktsiinisüstile 2000 inimest

Vaktsineerimisaja broneerimise võimalus on digiregistratuuris avatud kõigile 1956. aastal ja varem sündinud inimestele ning 1961. aastal ja varem sündinud riskirühma kuuluvatele inimestele. Riskirühma kuulumist saab kontrollida patsiendiportaalis digilugu.ee, sellekohane teavitus on lisatud patsiendiportaali avalehel vasakusse serva.

Eestis on koroona vastu vaktsineerimisi tehtud 214 921 inimesele, kellest 68 025 on saanud kaks doosi. Ühe doosi on saanud 146 896 inimest. Ööpäeva jooksul manustati 3935 doosi, kokku on manustatud 282 946 vaktsiinidoosi.