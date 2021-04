GALERII ⟩ Peipsi ääres näeb rüsijääd

Selline loodusnähtus on Peipsi ääres varem ka hulga pahandust põhjustanud. Näiteks 2018. aasta kevadel lõhkus jää Ranna puhkebaasis esimese hooga ära järve äärde viiva trepi. Aastatel 2002, 2004 ja 2010 kihutas rüsijää Nina külas kaldale nii suure hooga, et kohalikud arvasid tegu olevat maavärinaga. 2010. aastal said jäämäed pidama napilt mõni meeter enne majapidamisi.