A. Le Coqi spordisaalis on 14 vaktsineerimisboksi ja jälgimisala. FOTO: Sille Annuk

Lõpusirgele on jõudnud A. Le Coqi spordihoone vaktsineerimiskeskuse ettevalmistustööd. Kui vaktsiini saabub, võib keskus tööd alustada.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Vaktsineerimiskeskusse saab peagi siseneda läbi valge telgi. Seal on ka garderoob. FOTO: Sille Annuk

A. Le Coqi spordisaal on jaotatud kolmeks. Eraldatud liikumisliinidega on varustatud seitse registreerimislauda, 14 vaktsineerimisboksi ja jälgimisala, mida hakkavad valvama meedikud. Samuti on garderoob ja ooteala.