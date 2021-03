Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson ütles, et kuigi üha enam on märgata naisi nii otsustuskogudes kui ka tippjuhtide hulgas, on veel palju arenguruumi, et naisteadlased saaksid teaduse edendamises meestega samaväärselt kaasa lüüa. «AcademiaNet portaal on suurepärane võimalus suurendada meie tublide naisteadlaste nähtavust üleilmselt,» ütles Jaanson.

Eesti Teadusagentuur esitas 2021. aastal portaali AcademiaNet 48 Eesti teadlase nime, nende hulgas Annika Reintam Blaser.

Reintam Blaser on intensiivravi arst, kes on töötanud nii Tartu ülikooli kliinikumis, Ida-Tallinna keskhaiglas, Berni ülikooli haiglas ning praegu töötab Šveitsis Lucerni haigla intensiivravikeskuses vanemarstina. Kogu selle aja on Blaser olnud seotud ka Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudi anestesioloogia ja intensiivravi kliinikuga.

Tema teadustöö fookuses on gastrointestinaalne puudulikkus intensiivravi haigetel. Uurimistsükkel seedetrakti puudulikkusest sai alguse tema doktoritööst (kaitstud 2008. aastal), mille käigus käivitati intensiivravihaigete andmebaas, mis tänaseks sisaldab igapäevaselt dokumenteerituna andmeid üle 3000 intensiivravihaige kohta ja on senini üks väheseid nii detailselt seedetrakti sümptomeid kajastavaid andmebaase maailmas.

Tema käe alt on ilmunud ligi 100 kõrgetasemelist publikatsiooni. Ta on ülemaailmse teadusorganisatsiooni The Abdominal Compartment Society eestseisuse liige ja kliiniliste uuringute töögrupi juht ning juhib töögruppi Euroopa Intensiivravi Seltsis (Working Group on Gastrointestinal Function).

2018. aastal pälvis ta koos Tartu ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi professori, kliinilise meditsiini instituudi juhataja Joel Starkopfiga riikliku teaduspreemia arstiteaduse alal teadus- ja arendustöö «Kõhuõõnesisese rõhu tõus ja seedetrakti puudulikkus intensiivravi haigetel» eest.

AcademiaNeti jõudvad teadlased peavad olema silmapaistva akadeemilise kvalifikatsiooniga ja iseseisva uurimisrühma juhi kogemusega. Kandidaatide esitamisel lähtuti teadlaste edukusest riiklike rühmagrantide taotlemisel ja positiivselt evalveeritud teadusasutuste ettepanekutest.