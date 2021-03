OÜ TimTam kõneisikus Tauno Timak ütles, et praegu tegelevad arboristid Kesk tänaval hariliku hobukastani vähendava lõikusega. «Selle lõikuse eesmärk on, et oksad ei segaks kergliiklusteel liiklejaid, tänavavalgustite valgus jõuaks maapinnani ja muidugi kõige tähtsam, et puude elujõulisus säiliks,» ütles Timak.