Algatuse Facebooki lehel kirjutatakse, et meeleavaldus toimub vabaduse, rahu ja demokraatia eest. «Ühtse ja rahumeelse kogukonnana astume vastu vabaduse ja isikuõiguste põhjendamatule piiramisele,» seisis Facebooki ürituses. Tartu autokolonni eesotsas oli Maido Päike, kelle sõnul leiavad algatusega ühinenud inimesed, et praegune koroonapoliitika pole mõistlik.

Tema arvates kahjustavad lukustusmeetmed ühiskonda kaugelt rohkem, kui viirus ise. «Need inimesed, kes siin kolonnis on, nemad ütlevad, et ei, see ei ole okei, mis toimub, et valitsus peaks võtma natuke tuure maha,» sõnas ta.