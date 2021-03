Tartu teeb linna äriruumide rentnikele märtsis üürisoodustust

Tartu rahandusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Gea Kangilaski ütles, et paljud linna rentnikud on pandeemia ajal kandnud suurt majanduslikku kahju. «Linnale on oluline, et nad suudaksid püsima jääda, pakkuda tööd meie inimestele ja hoida elus paljukannatanud toitlustus- ja teenindusvaldkonda. Kutsume üles ka teisi rendileandjaid võimaluse korral koostööle ja mõistvusele oma rentnike suhtes,» lausus Kangilaski.