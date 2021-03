Hetk enne tööpäeva algust. Polikliiniku töö on korraldatud perearst Liina Kask-Flighti sõnul nii, et hommikul võtavad nad vastu infektsioonihaigusteta patsiente ja õhtul neid, kes on kas köha ja nohuga või koroonahaigusega patsiendid. FOTO: Margus Ansu