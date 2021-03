OTSEÜLEKANNE ⟩ President kuulutab välja rahvaluule kogumispreemiad

Koroona-pärimuse kogumist korraldanud Astrid Tuisk ja Ave Goršič märgivad, et kuigi pandeemia ajal ringlevad ka mitmed uskumused ja vandenõuteooriad, püüavad inimesed neid valdavaid tundeid loominguliselt ja pigem huumori-võtmes kajastada, seda nii meemide, naljade, luuletuste, kalambuuride kui ka paroodiate näol.

2021. aasta kogumisteema on «Tähtpäevad ja muutuvad tavad koroonakriisi ajal». Kogumisvõistluse korraldaja Olga Ivaškevitš selgitab: «Kogumisvõistluse abil püüame jäädvustada koroonaajal kujunenud uusi traditsioone, uusi viise vanade tavade jätkamiseks ja emotsioone, mis muudatustega on kaasnenud. Võib-olla on uued ajad kitsenduste ja ärajäämiste kõrval andnud ka suurepäraseid ideid tähistamiskombestiku rikastamiseks või ettekäändeid millestki ebavajalikust loobumiseks?»