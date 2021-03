Uued (kõhu)tuuled lastekirjanduses ehk Emakeelepäevast peeruvalgel

Lasteraamatuid ilmub rohkesti, valik on tohutu. See on muidugi tore. Eriti olukorras, kus emakeeleõpetajad kurdavad, et nutividinatest vaevatud lapsed ei taha, malda ega viitsi lugeda, ja kui võtavadki raamatu kätte, on neil raskusi loetust arusaamisega. Õpilased ei suutvat teose sisu lühidalt kokku võtta, üht või teist tegelast iseloomustada. Mina pole õpetaja, vaid see, kes lastele (ja suurtele) raamatuid kirjutab. Mõistagi tekib mul küsimus: kui ongi nii, et lastel loetu mõistmisel raskusi tekib, siis on ehk süüdi autorid? Vahest kirjutavad nad liiga keeruliselt, liiga tõsistel teemadel?