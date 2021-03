Tartusse lisandus 41 koroonasse haigestunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Tartu linnas on 604,43. Eile oli sama näit 614,84.

Enim uusi positiivseid tulemusi läks Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 1042 inimesel. 813 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Eesti viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1466,17 ning maailma riikide võrdluses on see kõrgeim näit.