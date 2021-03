Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul paisusid koroonaviiruse näidud reovees ohtlikult suureks veebruari alguses ja viie nädala jooksul pole need kahanenud. «See tõus on kajastunud üldistes nakatumisnäitajates ja kahjuks ka haiglaravi vajavate patsientide arvus. Paraku tuleb valmis olla selleks, et need arvud lähemal ajal ei lange. On hea, kui jõuame stabiliseerumiseni,» tõdes Tenson.