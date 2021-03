Maletreener Andre Uibos juhendab huvilisi kahes koolis ja ühes spordiseltsis. Tema sõnul on male sport, mida annab edukalt jätkata ka suletud ühiskonnas, ent see toob kaasa uusi enese proovilepanekuid. FOTO: Kristjan Teedema

Pole võimalik öelda täpset aastaarvu, millal malemäng tekkis, sest sel oli eelkäijaid ja aja jooksul on reeglidki mõnevõrra muutunud. Küll aga on selge, et see mäng on inimkonda saatnud sajandeid ning muutub praegu üle ilma taas üha menukamaks.