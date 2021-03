Bauhof oli eile ja on ka täna avatud 7.30st 22ni. Täna kella 11 ajal oli Tartu Bauhofi kaupluse ukse taga küll saba, sest poodi sisse sai vaid turvamehe märguande peale, aga müügisaalis sees oli inimesi hõredalt ning ostlejad hajusid suure kaupluse peale ära.

Enim sagimist oli aiatoodete juures. Ka Tartu lähedal elav ja anonüümseks jääda sooviv naine oli täna Bauhofi aiakaupade juures, sest arvas, et mõne asja peaks enne ära ostma, kui poed suletakse. Ostukorvi ladus ta ventilatsiooniklapi, saunaõli ja ka aiatööde jaoks oli üht-teist tarvis.

Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik ütles, et viimaste päevade külastatavus on kauplustes mõnevõrra suurem, sest inimesed on sunnitud rohkem ette mõtlema oma pooleli olevate remonttööde asjus.

Pikem lahtiolekuaegki on ehituspoel seetõttu, et pakkuda klientidele ostmisvõimalust, pidades samas kinni ka 25 protsenti täituvusnõudest. Homsest on avatud Bauhofi kaupluse juures asuvad väliaiad ning kaupa saab tellida ka e-poest. Tellimusi väljastatakse tavapärastel kaupluse lahtiolekuaegadel.

Ka K-Rauta on täna kauem avatud ja ehitustarbeid saab osta kella 22ni. Sarnaselt Bauhofiga oli ka Tartu K-Rauta kaupluse ukse ees turvamees, kes lasi ostlejaid aeg-ajalt poodi sisse. Inimesi kaupluses küll oli, aga mitte massiliselt ja vahemaad sai hoida.

Anonüümseks jääda sooviv tartlanna ootas parasjagu K-Rauta ukse taga ja ütles, et tegelikult ei tulnud ta just seepärast ehituspoodi, et see homme suletakse ning kaupluste kinnipanek teda ei mõjuta.

«Mul on pigem hea meel selle üle,» rääkis ta. «See on väga hea, et ka ehituspoed praegu kinni lähevad ja võiks veelgi rohkem asju kinni minna, pigem ära kannatada see suletud aeg, kui siin niimoodi kogu aeg vinduda.»

K-Rauta kuulub ettevõttele Kesko Senukai Estonia, mille turundusjuht Maria Martin ütles, et pärast uute piirangute selgumist on külastajate arv pisut kasvanud, aga seda lubatuse piirides ehk et kauplustes suudetakse tagada vajalik täituvus, vahemaa hoidmine ja muu.

«Otsus pikendada erakorraliselt Tartu kaupluse lahtiolekuaega kolmapäeval kella 22ni on tingitud soovist tagada ostjatele ohutu ostlemisvõimalus, vältida tunglemist ning anda võimalus valida kaupluse külastamiseks kellaaeg, mil poes on hõredamalt inimesi ja mitte tungelda,» märkis Martin. Homsest jätkab K-Rauta klientide teenindamist välimüügi, otsetellimuste ja veebipoe vahendusel.

Suurt laulupidu ei olnud ka Espaki kaupluses. Kella 12 ajal oli parklas küll autosid, aga poodlejad hajusid kaupluse peale ära. Samas ütles Espak Tartu juhatuse liige Valmar Sisask, et võrreldes tavapärase ajaga käib praegu poes kaks või lausa kolm korda rohkem rahvast. Inimesed leiavad ka tööpäeva sees aega ehituspoodi tulla, sõnas Sisask.

Erinevalt kahest eelnevast ehituspoest ei ole Espak täna kauem lahti. «Küll me leiame võimalused, et kliente teenindada ka tavapärastel aegadel,» sõnas Sisask. Homsest saavad erakliendid kaupa tellida Espaki e-poest, aga ka telefoni või meili kaudu ühendust võttes.