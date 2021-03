Akesel Part: Hurraa, kastirattad on kohal!

Kastirattad on transpordijalgrattad, millega saab vedada inimesi ja esemeid. Selle jaoks on kastiratastel tihti juhi ette või taha paigaldatud kast. Need rattad on elektrimootoriga ja neid saab laenata kas päeva või nädala kaupa.

Nii Tartus kui teistes Euroopa linnades kasutatakse kastirattaid kõige enam laste sõidutamiseks, aga tihti ka poekottide, mööbli või mistahes muude esemete vedamiseks, mis vaid kasti mahuvad. Mitmes Euroopa linnas on kastirattad juba päris laialdaselt kasutusele võetud, näiteks Kopenhaagenis on see igal neljandal kahe lapsega perel. Ka Eestis teadvustatakse järjest enam, et kastiratas on väga mitmekülgne transpordivahend, millele leiaks kasutuse tõenäoliselt ​pea igaüks. Kastirataste hind on aga küllalt kõrge, nii et igaüks kõhklemata seda endale soetama ei kipu.