«See veidi üle kilomeetrine ring nüüd oli nauditav suusasõit,» ütleb Tamm, kel tänavu oli 12. kord Tartu maraton läbi teha. «Üks tõusunukk ringil on mõnus vaheldus. 63 kilomeetrit on muidugi selline distants, mida sageli ei sõida, pärast 50. kilomeetrit oli küll tunne, et olen nüüd pikalt suusatanud.»

Tartu maratoni virtuaalsõit polnud vaba valik – Tamm oli suurele suusasõidule end kirja pannud varakult, aga viis päeva enne starti mineku aega sai ta teda, et on olnud kokkupuutes koroonahaigega ja peab jääma eneseisolatsiooni. Nii ta siis sõitiski poolmaratoni ära koduhoovis: «Seda päeva olin nii pikalt oodanud, mõtlesin, et teen midagi, mis meelde jääb ja maratonipäeva minu jaoks talletab.»

Raimond Tamm läbis Tartu Maratoni põhipäeval eneseisolatsioonis olles oma koduhoovil suukadel maratoni lühidistantsi 31 kilomeetrit, selleks tuli teha 400 ringi. FOTO: Erakogu

Aga eile pärast tööpäeva lõppu pani ta Supilinna spordipargis suusad alla, et ka pikk maraton ära sõita. Pärast virtuaalvõistlusele ümberregistreerumist ja maratonipäeva tuli ju suur sula, mis paljud suusarajad maa pealt pühkis ja rajakandidaate palju polnud.

«Oli veel plaan minna Haanjasse, aga ennustas nädalavahetuseks tuulist ilma ja siis mõtlesin, et pigem teen kodukandis ära,» lausus Tamm.

Suusad määris ta ise, teenindupunkti pani ka ise üles, et 10,5 kilomeetri järel joogipaus teha ja pisut näksimist oli ka kotis. Teisi suusatajaid oli rajal omajagu, need vaheldusid. Aeg tuli 4 tundi 46 minutit.

Tartu maratoni virtuaalsõidud aga jätkuvad veel 14. märtsini. Eilseks oli pika maa virtuaalvõistluse tulemuse üles laadinud 101 osalejat mitmest riigist, 31 kilomeetri distantsi tulemus oli 182 osalejalt ja 16 kilomeetri distantsi tulemuse oli talletanud 219 osalejat. Lastesõidul osalenuid on kirjas 769.

Tartu maratoni pressiesindaja vahendas, et virtuaalsõidul osalejaid on ka välismaalt ja lisaks suusatamisele on olnud muidki liikumisviise, mis on reeglitega lubatud.

Lääne-Šotimaal elav John Johnson läbis 31 kilomeerit rattaga sõites. Seejuures ei luba sealsed koroonapiirangud minna kodunt kaugemale kui kaheksa kilomeetrit, kui liikumiseks otsest vajadust pole.