N.R. Energy juhataja Ahto Tisler märkis, et lähima kahe aasta jooksul on N.R. Energy’l kavas rajada üle Eesti viis uut katlamaja. Loksal valmivale katlamajale järgnevad uued biokütusel katlamajad Lääne-Harju vallas Kloogal, Vinni vallas Laekveres, Tartu linnas Märjal ning Märjamaa vallas Orgital.

Tisler lisas, et N.R. Energy on seadnud eesmärgiks asendada ka kõik õlikatlamajad keskkonnasõbralike ja kaasaegsete hakkpuidu katlamajadega ning renoveerida vanad, suurte kadudega kaugküttetorustikud. «Kahjuks on nende tööde tegijate ressurss Eestis piiratud ning see seab tempole omad piirid,» nentis Tisler.