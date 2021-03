Mingil määral ikka kardan. See on ikkagi tõsine haigus ja mu lähedasi on seda põdenud, õnneks nad paranesid, aga hirmutav on ikka. Piirangute kohta mina näen seda, et kaubanduskeskused vähemalt Tartu linnas on küll piisavalt suured. Ütleme, kui ma lähen Lõunakeskusse nädalavahetusel, siis rahvas hajub seal ära ja sellistes tööstuskauplustes on isegi vähem rahvast kui toidupoes. Selles mõttes nii ja naa. No kui see aitab rahva kogunemist vältida, siis suurepärane.