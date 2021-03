Haridussõnastik annab selgituse, et distants- ja kaugõpe on sünonüümid, kusjuures distantsõpet ei soovitata kasutada. Tõsi, kui see sõnastik valmis sai, ei osatud praegust olukorda, mil Zoom, Opiq, Classmaker ja muud veebikeskkonnad on õppetöös esmatähtsad, hullemateski unenägudes ette näha.