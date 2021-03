Galerii ⟩ Politsei jagas teenetemärke

Üks neist, kes sai teenistusristi 30 aastat politseis töötamise eest, oli Tartu politsejaoskonna ennetus- ja menetlustalituse vanemspetsialist Peeter Rehema. Tema sõnul on kolme kümnendi jooksul politseitöö muutunud palju. Töötingimused on muutunud paremaks ja turvalisemaks, kuid kui mõõta põnevuses, oli aasta 1991 kindlasti seiklusrikkam, tõdes ta. «Politsei oli olemas, aga see, mida me tegema pidime, polnud päris selge,» meenutas ta. «Tuli hakata tegevusega looma uut seadust ja rakendamise viisi. Oli aeg, kui turul lasti kioskeid õhku ja restoranidesse visati granaate. Ütleme nii, et nalja sai palju,» muigas Rehema. Ta lisas, et püsti sai pandud loosung, et peame ise oma turvalisust looma. «Ja nii ta läks.»