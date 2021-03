Kahesuunalise keelekümbluse rühm avatakse Kellukese lasteaias sügisel 2021. Rühmas on kohti kokku 18 lapsele. Taotluse esitamine uude avatavasse mitmekeelsesse rühma toimub ARNO keskkonnas. Vanemad, kes on varem esitanud munitsipaallasteaia koha taotluse, saavad olemasolevat taotlust muuta, märkides üheks eelistuseks lasteaed Kelluke, õppekeele valikusse - eesti keel. Taotluse esmase esitamise kuupäev sealjuures ei muutu. Taotluste muudatused palutakse lapsevanematel teha enne esimese suure komplekteerimise algust ehk enne 15. märtsi. Vanemad, kes esitavad taotluse esmakordselt, saavad kohe märkida eelistuseks Kellukese lasteaia ja õppekeele valikusse eesti keele.

Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse peaspetsialisti ja alushariduse riikliku õppekava uuendamise töögrupi liikme Maria Jürimäe sõnul näitavad erinevate maade teadusuuringute tulemused, et varases eas omandab laps teise keele hõlpsasti kui see toimub selles keeles igapäevase suhtlemise abil. "Nii sõnavara, hääldus kui ka grammatika omandatakse mängeldes. Oluline on samas tagada emakeele – mõtlemiskeele – eakohane areng. Mitmekeelsus on globaliseeruvas maailmas norm, miks mitte anda oma lapsele arengueelis. Tartu Kellukese lasteaias on selleks võimalus," ütles Jürimäe.