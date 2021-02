Eile pärastlõunal salvestatud videoreportaažist on näha, et sõita saab isegi dendropargis ligi kilomeetrisel ühe tõusu ja laskumisega kunstlumeringil, kuigi selle ümber laiutavad lombid ning on näha isegi mutimullahunnikuid. «Rada nägi kohati välja väga määrdunud ja kollanegi, aga suusad libisesid täitsa kenasti,» kirjeldas Pullerits. «Looduslikust lumest rajaosa, mida silmasin, oli aga juba suuresti vee all.»

Sõitja kogemus näitab, et kunstlumega kaetud suusarajad on endiselt tugevad, isegi lahtist lumesoppa ei esine. «Mõnes üksikus kohas oli halli värvi järgi näha, et niiskus tungib alt peale,» ütles Pullerits, «aga nii vesiseks siiski kusagil ei läinud, et saapad oleksid märjaks saanud.»