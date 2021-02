Kuna väljas on jää vesine, sõidavad lapsed esmaspäeva hommikul võimlas. «Väino õpetab hästi ja on palju olümpiaid võitnud,» ütleb üks mudilane. «Me pole teda ainult uisutamas näinud, kuigi tahaks,» tunnistab teine. Lapsed kinnitavad, et trennis on reeglid paigas. «Kui sõna ei kuula, saadab Väino su teise tuppa ja tädi räägib sinuga pikalt,» teatab üks poiss.