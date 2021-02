Liina Uudelt: vanurid võiksid ju Zoomi veebinaris õppida, kuidas internetti kasutada

Möödunud aasta jooksul on justkui rohkem kui varem hakatud meedias tähele panema vanu inimesi. Eriolukorda põhjendati suures osas just hooldekodude elanike ja teiste vanainimeste kaitsega, harva sattus kätte mõni lehenumber, kus poleks vähemalt lõigukest pühendatud hooldekodudele. See on suur erinevus võrreldes varasemate aastatega.