Enim uusi positiivseid testitulemusi tuli Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 672 inimesel. 511 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 177, Lääne-Virumaale 55, Saaremaale 49, Pärnumaale 28 ja Võrumaale 26 uut positiivset testi. Valgamaale lisandus 19, Raplamaale 17, Põlva- ja Jõgevamaale 14, Läänemaale 8, Järvamaale 7, Viljandimaale 5 ja Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 5 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 850,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 14,3%. Tartumaa 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 518, Tartu linnas on sama näitaja 513,92.