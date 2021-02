Esimesena jõudsid kohale 17-aastased kaksikõed Carmen ja Carolin Laud, kes on varajasest lapsepõlvest saati 24. veebruaril tähetorni juures käinud. «Meie isa laulab meeskooris, oleme teda kuulamas käinud. Ja ühe maja külge siin kipuvad jääpurikad tekkima, neid siis isa ikka andis meile,» meenutasid õed.

Nagu eelnevatelgi aastatel, pidas tähetorni ees kõne EÜSi abiesimees, kelleks praegu on Jan Lucas Videvik.

Teiste hulgas oli kohale tulnud ka kultuurilehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand. «Alati on ju käidud. Ei ole ühtki asjaolu, mis seda takistanuks. Mina kaalun oma riske ise ja need on väga kaalutletud,» kommenteeris ta.