Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnul on alates teisipäeva ennelõunast häirekeskusele sagenenud teated liiklusõnnetustest. «Praeguseks on teatatud juba ligi sajast õnnetusest üle Eesti. Enamik neist on õnneks kergemad plekimõlkimised, kuid paraku on juhtunud ka mõned inimkannatanutega liiklusõnnetused,» selgitas Kullamäe.