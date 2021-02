Galerii ⟩ Tartu Tähe kavalerid ja uued aukodanikud kogunesid ERMis

Auhinnatseremoonia oli sel korral lahendatud nii, et sellest võttis vahetult osa vaid minimaalne hulk asjaosalisi. ERMi Uurali kaja saalis olid kohal aumärkide saajad kaasadega ning ürituse läbiviijad. Pärast autasu saamist liiguti restoranialale.

Tartu aukodaniku tiitel ja Tartu Suurtäht anti üle lastearstile ja kliinilisele psühholoogile Lemme Haldrele, ettevõtjale ja spordielu eestvedajale Neinar Selile ning kirjandusteadlasele ja tõlkijale Jüri Talvetile.

Haldre ütles, et talle on tema töös teinud rõõmu kõige rohkem see, et ta on oma töös saanud aidata lapsi, näiteks lastekodude kasvandike toetamine on talle alati südamelähedane olnud. Ta lisas, et töö on talle õpetanud seda, kui tähtis on meeskond.

Seli sõnul ei ole ta kunagi osanud aukodaniku tiitlist unistada. «Pigem olen elu jooksul unistanud spordisaavutustest,» ütles ta ja lisas, et on väga tänulik talle osaks saanud au eest seda tiitlit kanda.

Jüri Talvet sai hiljaaegu ka teaduse elutööpreemia. «Väga külluslik ja helge aasta on olnud, ma ei oska midagi rohkem tahta,» ütles Talvet.

Teenetemärk Tartu Täht anti üle tunnustatud alushariduse juhile Heda Kalale, Tartu ja Tampere kultuurikoostöö korraldajale Sakari Neuvonenile ning perearst Monika Vasele.

Heda Kala ütles, et ta on uhke selle üle, et tema tunnustamine tähendab lasteaia töötaja tunnustamist. «Õnneks hakatakse ka ühiskonnas järjest aru saama, et lasteaed pole vaid hoiukoht, see on haridusasutus,» ütles Kala.

Vase sõnul on koroona-aasta pannud perearstid tavapärasest suurema surve alla, mistõttu oli õige aasta selleks, et esimest korda saaks nii kõrge tunnustuse mõni perearst.

Neuvonen ütles, et ta pidi 1992. aastal tulema Tartusse üheks semestriks, aga see üks semester on veninud kaunis pikaks. Ta lisas, et selline linnapoolne tunnustus on selliseid asju, miks Tartust ei saagi lahkuda.