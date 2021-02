Tavapäraselt tunnustatakse Tartus vabariigi aastapäeva eelõhtul uusi linna aukodanikke ja Tartu Tähe kavalere, samuti peavad aasta tähtsaimad peokõned linnajuhid ning peaminister.

Koroonaohu tõttu jäi tänavu rohkearvulise publikuga vabariigi aastapäeva kontsertaktus ära. Küll aga hoiti iga-aastast traditsiooni elus nii, et ERMi Uurali kaja saalis võttis sellest vahetult osa vaid minimaalne hulk asjaosalisi eesotsas aumärkide saajate ja nende kaaslastega. Seejuures olid sunnitud virtuaalse osalusega leppima ka mõned linna tippjuhid, kes pidid lähikontaktsena viibima eneseisaolatsioonis.

Peaminister Kaja Kallase ja linnapea Urmas Klaasi peokõned olid ette salvestatud, kohapeal esines ametliku kõnega vaid linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski. Õhtut juhtis Inga Lunge ning musitseeris Mari Jürjens.

Tartu aukodaniku tiitel ja Tartu Suurtäht anti üle lastearstile ja kliinilisele psühholoogile Lemme Haldrele, ettevõtjale ja spordielu eestvedajale Neinar Selile ning kirjandusteadlasele ja tõlkijale Jüri Talvetile.

Lemme Haldre ütles, et talle on tema töös teinud enim rõõmu see, et ta on saanud aidata lapsi, näiteks asenduskodude poisse ja tüdrukuid. Ühtlasi lisas ta, et töö on talle õpetanud seda, kui tähtis on meeskond.

Neinar Seli teatas, et ta ei ole kunagi osanud aukodaniku tiitlist unistada. «Pigem olen elu jooksul unistanud spordisaavutustest,» sõnas ta ja rõhutas, et on väga tänulik talle nüüd osaks saanud au eest.

Jüri Talvet omakorda tõdes, et tal on olnud üldse väga külluslik ja helge aasta, sest hiljuti pälvis ta ka teaduse elutööpreemia. «Ausalt öeldes ei oska ma midagi rohkem tahta,» poetas ta kokkuvõtteks.

Teenetemärk Tartu Täht anti seekord üle tunnustatud alushariduse juhile Heda Kalale, Tartu ja Tampere kultuurikoostöö korraldajale Sakari Neuvonenile ning perearst Monika Vasele.

Talle osaks saanud kiituse taustal avaldas Heda Kala heameelt eeskätt selle üle, et ühiskond on hakanud järjest rohkem aru saama, et lasteaed pole üksnes hoiukoht, vaid pigem haridusasutus.

Monika Vase jällegi tõstis esile, et koroona-aasta on pannud perearstid tavapärasest suurema surve alla, mistõttu oli just nüüd õige moment selleks, et esimest korda saaks Tartus nii kõrge tunnustuse üks perearst.

Sakari Neuvonen meenutas oma tänusõnades, et ta pidi 1992. aastal tulema Tartusse vaid üheks semestriks, aga see episood on nüüdsek veninud kaunis pikaks. Ta lisas, et äsjane tunnustus kuulubki selliste asjade hulka, mille pärast on Tartust ei väga raske lahkuda.