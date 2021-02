Suusapidu aitab korraldada tuhatkond vabatahtlikku. «Minu tiimis on kaheksa abilist, aga need on vanad tuttavad, kes juba teavad, kuidas asjad käivad,» lisas Orav. Tema sõnul on praegust keerulist olukorda arvestades suusamaratoni korraldamisel iga detail väga tähtis.