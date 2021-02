Selleks, et Tartu maraton saaks toimuda, on esmalt vaja lund. Kui see tingimus täidetud, on tarvis lumme teha suusarada. Kui ka see valmis, sõltub suusapeo õnnestumine suuresti vabatahtlikest, keda on tänavu maratonil abiks pea tuhat. Suusatajate isiklikke asju valvab ligi poolsada vabatahtlikku. Selle eest, et suusatajad oma isikliku vara pärast finišeerimist kätte saaks, vastutab Tartu maratonil juba kaheksandat korda Elis Lukas.