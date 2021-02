VIDEO ⟩ Napp pääsemine: läbi jää rinnuni jõkke vajunud mees jõudis ise kaldale

Mõni minut pärast kella üheksat märkasid Karlova sadamas Seto Line laeva Alfa kapten Rain Kiidma ja Karlova sadamakapten Kaupo Soon meest, kes kõndis Sõpruse silla jalamilt Emajõe kaldalt üle jää teisele poole jõge.

Mees vajus läbi jää rinnuni vette umbes kümmekond meetrit enne kaldani jõudmist. Seejärel jooksid Kiidma ja Soon Karlova sadamast ligi 200 meetri kaugusele Sõpruse silla juurde, kus mees läbi jää vajus.

«Jooksime kohe sinna, hakkasime samal ajal ka päästeametisse helistama, aga kohale jõudes nägime juba, et mees oli ise välja saanud, niisiis ei helistanud,» rääkis Kiidma. «Ta sai õnnelikult ühe jala jää peale, rohkem sisse ei vajunud ja roomas mööda jääd kaldale.» Kiidma sõnul oli vette kukkumise kohal vesi umbes paari meetri sügavune.

Seejärel toimetasid Kiidma ja Soon rinnuni märja mehe autoga Karlova sadamast koju Hiinalinna.

Kiidma ütles, et mehe vanust ja nime ta ei küsinud, ilmselt oli mees umbes 35–40 aastane kanti. Mees oli Kiidmale rääkinud, et luges küll kaldal olnud punast hoiatussilti «Jääl liikumine on ohtlik», kuid otsustas siiski julguse kokku võtta ja üle jää teisele poole kallast kõndida. Mees olevat näinud ka jõe keskel suusajälgi ja teisel pool kallast jalajälgi, mis julgust juurde andsid ja sammu kindlamaks tegid.