Öösel on sisemaal taas krõbedamat külma oodata

Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega ilm ja Kirde-Eestis sajab kohati lund. Puhub peamiselt läänekaare tuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 3–9, Kagu-Eestis kuni 14 kraadi. Samas näitab prognoos, et saarte rannikul võib kohati tulla hoopis kuni 2 kraadi sooja.