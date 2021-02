Eile kell 12.26 teatati, et Mustvee vallas Nõmme külas on elumaja alumisel korrusel tulekahju ja ruumid suitsu täis. Tulekahjust andis häirega märku ka suitsuandur. Päästjate saabumise ajaks oli peremees ja perenaine koos kolme lapsega majast välja tulnud. Naine ja lapsed olid oma autosse sooja läinud. Elekter oli majast välja lülitatud. Ruumidesse sisenenud pääste suitsusukeldujad selgitasid, et korstnajala kõrval põleb diivan ja majapidamistarbed. Tulekahju levik piirati veerand tunniga, kustutustööd lõpetati kell 13.18.