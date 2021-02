​Üks neist, kes appi tõttas, oli Jõgeva juurtega Andres Allas, kes on rulaga sõitnud üle 15 aasta. Tema sõnul oli Tartusse rulahalli hädasti vaja, sest väliparkides saab normaalsetes tingimustes sõita vaid kolmel kuul aastas. «Lähim võimalus sisetingimustes sõita on Vastseliina või Valga, aga iga nädal seda teekonda ju ette ei võta,» tõdes Allas. Ehitusele kulus rohkem kui pool tuhat tundi. «Alguses oli see ikka suhteliselt prügimägi, lihtsalt üks vana laohoone,» meenutas ta. Rulahalli rajamisest kujunes välja teine täiskohaga töö. «Napsasime aega sealt, kust sai. Nüüd on hea meel näha seal Tartu vanu sõitjaid, kes nukke viskavad ja ettevõtmisest rõõmu tunnevad,» lisas Allas.

Aardla skate-halliga uut ruumi võrrelda ei saa, sest see on väiksem ning tõuke- ja trikiratturid on pidanud ukse taha jääma. Korraga mahub harjutama alla kümne sõitja, nii et isegi kõik rulatajad ei saa löögile. Harjutama saab minna kas ühekordse piletiga, mis maksab neli eurot, või 32-eurose kuupiletiga, sel juhul tunde keegi ei loe. Halli nimekirjas on üle 100 sõitja, mistõttu on Allas ja Urberg veendunud, et Tartu vajab üht korralikku ja suurt skate-halli.