Maja Raja 31a on kultuurilooliselt tähtis, sest selle lasksid eelmise sajandi algul endale ehitada Aino ja Oskar Kallas ning selles on elanud ka Jaan Kaplinski. Hoone ja seda ümbritsev park kuulub Nordeconile. Pargi asemele on kavas ehitada väikesed elamud.