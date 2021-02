Ajakirjanikud tõdesid, et purjus juhtide põhjustatud õnnetuste arv on Eestis arusaamatult visa kahanema – üldine liikluskultuur on küll aasta-aastalt paranenud, kuid purjuspäi rooli istumine on jätkuvalt liiga paljude jaoks aktsepteeritrav ning nende vastu võitlemiseks napib vahendeid. Selleks, et traagilisi juhtumeid jääks ikkagi vähenemaks, ei ole muud võimalust, kui kasvatada sihikindlalt ühiskonna hukkamõistvat hoiakut kõikide roolijoodikute suhtes.