Worksupi veebikeskkonnas toimunud konverentsil tuli juttu sellest, mida igaüks saab heas vaimses vormis püsimiseks ette võtta, kuidas kiirel ajal aju puhata, miks on oluline sobitada liikumine oma tööellu ning kuidas seda nutikalt teha. Terve vaimu teemapäeval räägiti ka kollegiaalsuse jõust, mõnusa tööõhkkonna kujundamisest ning paljust muust.

«Soovime, et iga osaleja saaks kaasa kasulikke mõtteid ja võtteid enda ja kolleegide vaimse tervise hoidmiseks ning pingetega toimetulekuks praegustes kohanemisvõimet proovile panevates oludes. Oma vaimutoonuse heaks saame palju ise ära teha. Ka kollegiaalsus ja hooliv märkamine on see, mis aitab rahutumast ajast või elumuutustest sujuvamalt läbi minna,» ütles üks konverentsi korraldajatest Raivo Valk.