Kuigi viimased kuud on toonud ohtralt ärevushetki, oli Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk sel nädalal finišipaigas seistes igati optimistlik. FOTO: Madis Perli

Ajal, mil 47. Tartu maratoni stardini 21. veebruaril on jäänud pisut üle kahe nädala, tõdeb pika traditsiooniga suurürituse eestvedaja Indrek Kelk, et ehkki senine korraldustöö on temas tekitanud ka abitustunnet, hakkab erireeglitest mõjutatud suusapidu vaimusilmas juba ilmet võtma.