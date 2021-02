GALERII ⟩ Kaitseväe akadeemia tähistas Tartu rahu aastapäeva

«Värskelt iseseisvunud riigile ei olnud Vabadussõda kerge. Täna on asjakohane osutada, et lisaks üldiselt teada sõjaraskustele levisid Vabadussõja ajal ka keerulised nakkushaigused, nagu Hispaania gripp, tüüfus ja teised, millele ei olnud tollel ajal tõhusat ravi,» sõnas kaitseväe akadeemia kolonel Riivo Valge. Tema sõnul on raske ülehinnata Eesti rahva sitkust ja sõjalist vahvust.