Tartumaale lisandus 23 nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 253 inimesel. 204 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 529,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,8%.

Terviseameti jälgimisel on üle 31 300 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 17 200 inimese, kellest 3329 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6000 inimese, kellest nakatunud on 1223.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 3200 inimese, kellest 738 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lõuna regiooni nakatunuid).