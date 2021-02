GALERII ⟩ Gümnasistid pidasid meeles Tartu rahu aastapäeva

Pandeemia tõttu osales igast koolist kaks või kolm delegatsiooni liiget, kes asetasid küünlad ja pärja Jaan Poska bareljeefi juurde. Koosolekul kõnelesid linnapea Urmas Klaas ja Tamme gümnaasiumi õpilane Anel Neuman.

Linnapea Urmas Klaasi ütles, et Tartu rahulepinguga kirjutas Eesti Vabariik end Nõukogude Venemaalt välja ning me ei tohi hetkekski unustada seda tähtsust ja tähendust, mida Tartu rahu meie rahvale, meie riigile, meie ajaloole ja meie tänasele päevale on endast jätnud.

«Me deklareerisime ja soovisime väga selgelt öelda, et Eesti on vaba riik ja Eesti kuulub Euroopasse. Olgu ilm, milline tahes ja olud, millised tahes, me oleme ikka siin tähistamas Tartu rahu aastapäeva,» sõnas Klaas oma kõnes.

Linnapea ütles, et aastal 2024 ehk 20 aastat pärast Eesti vastuvõtmist ja astumist Euroopa Liitu, on Tartul ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsusel võimalus kanda Euroopa kultuuripealinna tiitlit. «Kultuuripealinn on kindel sõnum – Eesti jagab Euroopa väärtusi, Eesti kuulub Euroopasse ja kultuur kui väärtuste kogum, hoiab meid koos, hoiab meid õigetel rööbastel ja liidab meid ühte,» sõnas Klaas.

Tamme gümnaasiumi õpilane Anel Neuman kutsus kõnekoosolekul üles Tartu rahulepingu sõlmijate näitel kandma edasi oma rahva südikust ja Vabadussõjas võidelnud koolinoorte eeskujul seisma selle eest, mis meie kodumaa jaoks parim. «Ükski päev pole selleks parem kui täna, ükski hetk parem kui praegu,» ütles gümnasist.