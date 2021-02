Magda Rosalie Lille elab Tammelinnas treppidega majas, kus ta kenasti hakkama saab. Ütleb, et treppidest käimine treenib hästi. Sealsamas majas elab ka tütretütre Anneli Tominga pere. FOTO: Kristjan Teedema

Täna 100-aastaseks saav Magda Rosalie Lille kingitusi saada ei ihka. See on kindel. Nelja noorema põlve esindajad on talle kokku toonud kõik asjad, mis tal vaja. Kui vaid tervist jätkuks, soovib juubilar.