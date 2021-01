Marika Loderaud loodab väga, et räpi visuaal ennustab lõppu eelkõige koroonaviirusele, aga ta teab ka, et veel paljud heas elujõus inimesed peavad koroonahaiguse tõttu kahjuks surema.

Õpetaja on ärevil oma pere ja lähedaste ning ka koolielu pärast. Tunde tuleb päev läbi anda maskis, mis ei ole kerge, või siis juhendada õpilasi üle veebi. Ta leiab, et selleks, et midagi muutuks, peavad inimesed päriselt mõistma, et kõigi ühine panus on oluline ja käega visata ei tohi.