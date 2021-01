29. jaanuari kella 7 seisuga on Tartu linnas 40 nakatunut ja viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Tartu linnas on 435,90.

Terviseameti jälgimisel on üle 30 500 inimese. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5400 inimese, kellest 1158 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja. ida ja lääne regiooni nakatunuid).